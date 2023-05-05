Bahçeli: Utanmadan üç maymunu oynadılar (2)



YOZGAT'TA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum mitinginden sonra Yozgat'a geçti. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Yozgat'ın barış ve kardeşlik yuvası olduğunu, husumet tellallarına eyvallah etmeyeceğini belirterek, "Ancak milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçekler ortadadır ve inkarı mümkün değildir. Önce sipariş bir masa kurdular, sonra 6 parti o masaya oturdu, masanın altında gizli gizli ele ele tutuşup sakladıklarını da sonunda gün yüzüne çıkardılar. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. CHP ile HDP aynı kanlı masanın paydaşıdır" dedi.

'KALP İŞARETİNİN MUHATABI PKK'DIR, FETÖ'DÜR'

İYİ Parti'yle HDP ve PKK'nın da bir elmanın iki yarısı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Siyaseti mal pazarına çevirdiler, pazarlıkları kızıştırdılar. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadinden sayısı güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığına dönüş yaptılar. Bu dönüşü yaparken de elleriyle kalp işareti yaptılar. Halbuki kalp işarette değil iradededir. Kalp işarette değil itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet parti başkanlarının yaptıkları kalp işaretinin muhatabı PKK'dır, FETÖ'dür, Türk ve Türkiye düşmanlarıdır. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hiçbir vatandaşımız bu ucube siyasetçilere inanmaz, değer vermez, vermeyecektir. 14 Mayıs 2023 tarihinde hem 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz, hem de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan çıkarcıların korkuya kapıldığını, uykularının kaçtığını görüyoruz. Türkiye'yi yıkmak için el birliği yapan zillet ve zulüm cephesini perişan etmek için sıra sizde. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, DARBE Mİ YAPACAKSIN?'

Karşılarında ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş ikiyüzlü bir muhalefet anlayışı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na hakim olan siyasi akıl rehinli ve hacizlidir. Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim; sen inkar etsen de, Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan Soros'çu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Yozgat'tan soruyorum: Söyle de öğrenelim. Açıkla da bilelim. Paylaş da duyalım. Sırrın nedir? Üzerinde çalıştığın zehirli formülün muhtevası nelerden ibarettir? Darbe mi yapacaksın? PKK'yla birlikte devleti ele mi geçireceksin? Hukukun üstünlüğünü, mahkeme kararlarını nasıl yok sayacaksın? Hele bir itiraf et de biz de işitmiş olalım" ifadelerini kullandı.

'BİZİM ZİLLETE DÜŞÜRÜLECEK BİR ÜLKEMİZ YOKTUR'

Türk milletinin kendine biçilen kefeni yırtıp atacak dirayet ve kararlılıkta olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir. 2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı, Karabağ'daki zaferdir, sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir, Ege ve Doğu Akdeniz'de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren onurdur, Türkiye'ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı vatandır, mukaddesatın zırhı, mukadderatın kilididir. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır" dedi. Bahçeli, mitingin ardından kentten ayrıldı. (DHA)Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-05-05 19:10:23



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