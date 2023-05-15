Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

DHA

Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili kazandı.
Yozgat'ta kayıtlı 300 bin 575 seçmenin 260 bin 376'sı oy kullandı. İl Seçim Kurulu verilerine göre; 1299 sandıkta kullanılan oyların yüzde 43,89'unu 111 bin 40 oyla AK Parti, yüzde 23,21'ini 59 bin 775 oyla MHP, yüzde 22,93'ünü 59 bin 672 oyla İYİ Parti aldı. AK Parti'den Abdülkadir Akgül ile Süleyman Şahan, MHP'den İbrahim Ethem Sedef ve İYİ Parti'den Lütfullah Kayalar, Yozgat milletvekili seçildi. 
AK Parti'li Abdülkadir Akgül 25 ve 26'ncı dönemde AK Parti Yozgat milletvekilliği yaptı. AK Parti'nin Yozgat'tan 2'nci sıra aday gösterdiği Süleyman Şahan ilk kez milletvekili seçildi.
MHP'li İbrahim Ethem Sedef, 27'nci dönemde de Yozgat milletvekili görevinde bulundu.
İYİ Parti'li Lütfullah Kayalar; Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu başkanlığı ve TBMM İdare Amiri görevlerinde bulundu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2023-05-15 16:54:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta engelli vatandaşlar oyunu kullandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta engelli vatandaşlar oyunu kullandı
Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta hasta ve engelliler oylarını kullandı
YEREL HABERLER Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta hasta ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.