YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.Yozgat Sorgun'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bölgenin en büyük sanayi sitesi olan Sorgun Sanayi Sitesi'nde 5 iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle etrafa saçılırken, park halindeki bir araçta hasar meydana geldi. (DHA)Görüntü Dökümü:
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Uçan çatılardan görüntü
Zarar gören otomobil
DetayHaber: Halit YILMAZ/ SORGUN (Yozgat), (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Halit YILMAZ
2023-05-18 01:06:54
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