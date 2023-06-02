Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sivas'tan Yozgat´ın Sorgun ilçesine giden Mustafa Çağlar´ın (70) kontrolünü kaybettiği 66 HP 544 plakalı otomobil, Fahrettin Kaya idaresindeki 60 BA 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çağlar yaralanırken, yanındaki Üzeyir Ünkoç ise hayatını kaybetti. Üzeyir Ünkoç'un cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2023-06-02 11:18:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.