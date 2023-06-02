Otomobilde 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, bir otomomobilde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü M.U. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari ve teknik takip sonucu, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen bir otomobili Sorgun ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken, sürücü M.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-06-02 11:34:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.