Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, görevine başladı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar, Prof. Dr. Ahmet Karadağ'dan görevi devraldı.

Bozok Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesi giyen Prof. Dr. Evren Yaşar görevine başladı. Rektörlük makamının çok özel ve güzel bir makam olduğunu belirten Yaşar, "Ben de daha önce rektörlük yapmış bir kişi değilim. Yöneticilik tecrübem çok fazla. Tıp doktoruyum ve hastane tecrübem daha çok, bununla beraber diğer branşlara da uzak değilim" dedi.

Prof Dr. Evren Yaşar, tıp kökenli bir rektör olarak sürecin sadece tıp fakültesiyle ilgili olmayacağını ifade ederek, "Bölgenin imkan ve kabiliyetleri konusunda bunu kalkınmaya yönelik, Yozgat'ın ihtiyacı ne varsa bunu beraber yapacağız. O yüzden bunu yapabilmemiz için de doğru iletişim gerekiyor. Basın mensupları, bölgenin ileri gelenleri, bölgenin halkı, neye ihtiyacı var? Bozok üniversitemizden ne istiyor? Ülkemiz ne istiyor? Bunu doğru anlayıp hep beraber öğretim üyeleri olarak da ülkemiz ve bölgemiz için güzel insanlar yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından rektörlük cübbesini giyen Prof Dr. Evren Yaşar, Bozok Üniversitesi Senato üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-08-02 22:12:40