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        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 19 yaralı (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:35
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        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 19 yaralı (3)
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        KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada sürücü Adem Tatlısu (58) ile yolculardan Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun yaşamını yitirdi. (DHA)Harun GÖKÇEOĞLU-Halit YILMAZ/YOZGAT, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Harun GÖKÇEOĞLU

        2023-08-21 10:34:07

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