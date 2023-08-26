Yozgat merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT, Mersin ve Adana'da, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 DAEŞ terör örgütü mensubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 DEAŞ üyesi tutuklandı.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldıkları belirlenen 5 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan takip sonucu Yozgat, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 DEAŞ şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-08-26 05:01:31