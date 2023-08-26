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        YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 05:17 Güncelleme: 26.08.2023 - 05:17
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        YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA
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        YOZGAT, Mersin ve Adana'da, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 DAEŞ terör örgütü mensubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 DEAŞ üyesi tutuklandı.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldıkları belirlenen 5 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan takip sonucu Yozgat, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 DEAŞ şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Ekiplerin İl Jandarma Komutanlığından çıkışı

        -Operasyon yapılan evdeki aramalar

        -Şüphelilerin yakalanması

        -Şüphelilerin adliyeye getirişiHaber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Yozgat

        2023-08-26 05:16:10

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