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        Ahırda güçlendirme çalışması yaparken göçük altında kaldı

        YOZGAT'ınSorgunilçesi Gevrek köyünde ahırda güçlendirme çalışması yaparken oluşan göçükte mahsur kalan Nurettin Pusmaz (37), ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:35
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        Ahırda güçlendirme çalışması yaparken göçük altında kaldı
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        İlçenin Gevrek köyünde sabah saatlerinde Nurettin Pusmaz, evinin yan tarafındaki ahırda güçlendirme çalışması yaparken kazdığı alanda göçük oluştu. Pusmaz göçük altında kalırken, yakınlarının ihbarı üzerine köye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pusmaz, ekiplerin çalışması sonucu göçükten yaralı kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve sağlık durumu iyi olan Pusmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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