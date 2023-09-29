AK Parti'li Yılmaz: Seçime yönelik `Bir eksiğimiz var mı´ diye değerlendirmemiz oluyor (2)

'NEİÇİNBİR ARAYA GELDİKLERİNİ GÖRDÜK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kırşehir programının ardından Yozgat´a geçti. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililerle bir araya gelen Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran önemli özelliklerden birinin, dava olduğunu belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler kendimizi bir inanmışlığın, inandığımız bir davanın neferi gibi görürüz. Siyasi muhaliflerimiz öyle değil. Onlar bir davanın mensubu, bir davanın neferi gibi kendilerini görmez. Onlar bir ideolojinin sahibi gibi kendilerini görür. Zaten söylerler, 'dava' diye bir terminoloji onların lügatında yoktur. Onlarda ideoloji vardır. O ideolojiye sahip olan insanların bir araya geldiği bir harekettir onlarınki. Onlar o ideolojiyi iktidar yapmaya çalışırlar. O ideoloji iktidar olursa da onun iktidarından, onun sahip olduğu güçten makam, mevki rütbe elde ederler. 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradıktan sonra, seçim sürecince hayal ettikleri makamları kaybettikten sonra birbirlerine nasıl düştüklerini, birbirleriyle hangi amaçla bir araya geldiklerini, seçimlerdeki mağlubiyetten sonra birbirlerinin yüzünü tırmaladıkları aşamada ne için bir araya geldiklerini hep birlikte gördük" diye konuştu.

`MİLLETİ BİZİM KADAR ANLAYAN BAŞKA DAVA HAREKETİ YOK´

Belediye başkan adaylarının nasıl seçileceği yönündeki sorulara şaşırarak baktığını söyleyen Yılmaz, "Belediye başkanlarını biz seçmeyeceğiz ki, belediye başkanlarını millet seçecek. Millet kimi istiyorsa, millet neyi dediyse. Bu partiyi millet nasıl kurduysa, bu partinin belediye başkanlarının da kim olacağına millet karar verecek. Peki milletin dediklerini biz nereden anlayacağız? Biz anlarız, biz milletin içindeyiz. Biz millete yukarıdan bakan, milletin içinde olmayan bir yönetim kadrosu olsak, milletin ne dediğini de tam anlayamayabiliriz. Milletin ne dediğini bizim kadar iyi anlayan bir başka dava hareketi yok. Biz bu ülkeye 22 yıldır hizmet ediyoruz. Daha iyi anlayanlar olsaydı, onlar bu ülkeye hizmet ederdi" ifadelerini kullandı. Yılmaz, toplantının ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.