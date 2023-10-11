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        CHP'li Özel: Kimse bizden farklı bir rekabet beklemesin

        CHPGenel Başkan adayı Özgür Özel, "Kimse bizden geçmişteki bazı kötü örneklerinde olduğu gibi CHP'yi kırıp dökerek, yakıp yıkarak ve CHP'nin Sayın Genel Başkanı'nı kamuoyu önünde rencide ederek, bir muhalefet ve farklı bir rekabet beklemesin" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:55
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        CHP'li Özel: Kimse bizden farklı bir rekabet beklemesin
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        CHPGenel Başkan adayı Özgür Özel, "Kimse bizden geçmişteki bazı kötü örneklerinde olduğu gibi CHP'yi kırıp dökerek, yakıp yıkarak ve CHP'nin Sayın Genel Başkanı'nı kamuoyu önünde rencide ederek, bir muhalefet ve farklı bir rekabet beklemesin" dedi.

        CHP'li Özgür Özel, partinin Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin, "Her iki tarafa birden sivillerin hedef alınmamasını, bunun bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kanın durmasını ve uluslararası toplumun, müzakerelerin önünü hızla açmasını ve ortadaki bu çok uzun yıllardır süren işgal ve zulmün de son bulmasını, İsrail ya da Filistin vatandaşı tek bir sivilin kanının akmamasını, annelerin gözünün yaşlı kalmamasını temenni ederiz" diye konuştu.

        'PARTİMİZİ ZORA DÜŞÜRMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'

        Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde 2 büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "15 Haziran günü de şunu söyledim; 'Bundan sonraki süreçte CHP'nin bir değişim içinde olması gereklidir.' Bu değişimin hem kararlı hem vefalı olması gereklidir. Bugüne kadar kurduğumuz her cümle, kullandığımız üslup ve içinde bulunduğumuz bütün şartlar ve kadrolarımızın bu noktadaki hassasiyetini hep birlikte takip ettik. Takip etmeye de devam edeceğiz. Kimse bizden geçmişteki bazı kötü örneklerde olduğu gibi CHP'yi kırıp dökerek, yakıp yıkarak ve CHP'nin Sayın Genel Başkanı'nı kamuoyu önünde rencide ederek, bir muhalefet ve farklı için bir rekabet beklemesin. Buna partimizi zora düşürmeden ama doğru bildiklerimizi söyleyerek, eksik gördüklerimizi dile getirerek devam edeceğiz" dedi. 

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