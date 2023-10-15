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        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yılı kutlandı

        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:15
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        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yılı kutlandı
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        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerce alana getirilen Türk bayrağı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a teslim edildi. Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilk olarak 15 Ekim 1924 tarihinde, ikinci kez 1934 yılında Yozgat'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Milli mücadelemizin büyük bir başarı ile sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakati her dönem olduğu gibi en ön sırada olmuştur. Yozgat bir işgal altında kalmamıştır ancak tüm cephelerde kahramanca mücadele veren yiğitleri hiç eksik olmamıştır. Her evden cepheye maddi manevi destek devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Yozgat bilinen rakamlara göre 351 şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı sürece rağmen Yozgat halkı her dönemde devletinin yanında yer almıştır. Çekilen acılar, yaşanan kayıplar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti ile teselli bulmuştur" dedi. Tören, halk oyunları gösterisi ve Atatürk konulu şiirlerin okunmasıyla devam etti. Törenin ardından Solo Türk, Yozgat semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu ilgiyle izledi.

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