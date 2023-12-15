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        Yozgat'da 377 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 gözaltı

        YOZGAT'ta jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde 377 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:40
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        Yozgat'da 377 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 gözaltı
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        YOZGAT'ta jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde 377 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbar edilen A.S. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı otomobili Yozgat- Sorgun kara yolunda durduran ekipler, araçta yapılan aramada, 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirdi. Şüpheli A.S., gözaltına alındı. Toplam 377 parça tarihi eser ise Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Yozgat - Harun GÖKÇEOĞLU

        2023-12-15 17:35:46

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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