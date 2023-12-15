Yozgat'da 377 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 gözaltı

YOZGAT'ta jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde 377 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbar edilen A.S. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı otomobili Yozgat- Sorgun kara yolunda durduran ekipler, araçta yapılan aramada, 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirdi. Şüpheli A.S., gözaltına alındı. Toplam 377 parça tarihi eser ise Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Yozgat - Harun GÖKÇEOĞLU

2023-12-15 17:35:46