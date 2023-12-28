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        Yozgat'ta DEAŞ'a operasyon; 5 tutuklama

        YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 23:26 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:30
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        Yozgat'ta DEAŞ'a operasyon; 5 tutuklama
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        YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

        Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskında örgütsel materyal ele geçirildi, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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