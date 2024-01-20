Komiser ile öldürdüğü eşi Yozgat'ta toprağa verildi SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Nesrin Ünal (46) ile onu öldürüp intihar eden boşanma aşamasındaki eşi komiser İlker Tarık Ünal (50), memleketleri Yozgat´ın Sorgun ilçesinde ayrı ayrı toprağa verildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Nesrin Ünal (46) ile onu öldürüp intihar eden boşanma aşamasındaki eşi komiser İlker Tarık Ünal (50), memleketleri Yozgat´ın Sorgun ilçesinde ayrı ayrı toprağa verildi.

Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olan İlker Tarık Ünal, yaklaşık 1 aydır boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Nesrin Ünal ile konuşmak için buluştu. İlker Tarık Ünal, tartıştığı eşi Nesrin Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz (30) ile araya girmeye çalışan kendi annesi Ayişe Ünal´a tabancayla ateş etti. İlker Tarık Ünal, daha sonra aynı silahla intihar etti. Ünal çifti ile kızları Ayşegül Oğuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayişe Ünal ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KIZLARININ CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İlker Tarık Ünal ve eşi Nesrin Ünal´ın cenazesi Yozgat´ın Sorgun ilçesine getirildi. Kızı Ayşegül Oğuz´un cenazesi ise İstanbul´a götürüldü.

AYRI AYRI TOPRAĞA VERİLDİ

Komiser İlker Tarık Ünal için Sorgun ilçe merkezindeki Salihpaşa Camii, Nesrin Ünal için ilçeye bağlı Yeniyer beldesindeki Karakız Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İlker Tarık Ünal, Sorgun ilçe mezarlığında, Nesrin Ünal ise Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.