İntihar eden komiser yardımcı ile öldürdüğü eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

ANKARA'da intihar eden komiser yardımcısı Veysel Öztürk (33) ile öldürdüğü eşi Hasret (33) ile çocukları Nisanur (15) ve Mustafa Öztürk'ün (13) cenazeleri, Yozgat'ta toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, dün sabah saatlerinde izinli olarak Ankara'daki evine geldi. Evde Öztürk ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Öztürk, beylik tabancasıyla eşine ve 2 çocuğuna ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. Veysel Öztürk, eşi ve oğlu evde hayatını kaybederken, kızı Nisanur Öztürk de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.