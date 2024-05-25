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        Fatih Erbakan: Yozgat'ta sokak hayvanları için 'Evcil Kent' projesi hayata geçiriliyor

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediyesi'nde sokak hayvanlarının iyi şartlarda barındırılması ve halkın can güvenliğinin korunması için 'Evcil Kent' projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:55
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        Fatih Erbakan: Yozgat'ta sokak hayvanları için 'Evcil Kent' projesi hayata geçiriliyor
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediyesi'nde sokak hayvanlarının iyi şartlarda barındırılması ve halkın can güvenliğinin korunması için 'Evcil Kent' projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

        Fatih Erbakan, idaresi partisinde olan Yozgat, Kadışehri ve Araplı belediyelerini ziyaret etti. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bir araya gelen Erbakan, Arslan'ın tecrübeli bir başkan olduğunu belirterek, "Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan, Yozgat'ın, Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen, tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

        'HİZMETLERİN DEVAMI GELECEK'

        Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin iki boyutunun olduğunu anlatarak, "Bir tanesi işin ehline verilmesi; adamcılığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması. Diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. İnşallah bu adaleti, başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir" diye konuştu.

        Arslan'ın projelerinden de bahseden Erbakan, "Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve halkın sağlığının, canının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı, en iyi şartlarda yaşatılacağı 'Evcil Kent' projesini hayata geçiriyor. İnşallah bu hizmetlerin devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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