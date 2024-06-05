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        Yozgat'ta otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        YOZGAT'ınYerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:10
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        Yozgat'ta otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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        YOZGAT'ınYerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Yozgat yolu Arifoğlu köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Yozgat yönüne giden Özcan B. yönetimindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Burhan Kayalar ile Kenan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Özcan B. ile Azat D., Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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