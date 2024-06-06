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        Yozgat'ta köy okulunun kapatılması kararına velilerden tepki

        YOZGAT'tataşımalı eğitim veren Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu'nun yönetmelikteki öğrenci sayısını karşılayamadığı gerekçesiyle kapatılması kararına veliler tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:45
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        Yozgat'ta köy okulunun kapatılması kararına velilerden tepki
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        YOZGAT'tataşımalı eğitim veren Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu'nun yönetmelikteki öğrenci sayısını karşılayamadığı gerekçesiyle kapatılması kararına veliler tepki gösterdi. Okul önünde toplanan ve çocuklarının büyük zorluk çekeceğini belirten veliler, kapatılmamasını istedi.

        Merkeze bağlı Osmanpaşa köyüne 1985 yılında kurulan ve şu anda 52 öğrencisi bulunan Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu'nun, yönetmelikteki öğrenci sayısını karşılanmadığı gerekçesiyle gelecek yıl kapatılmasına karar verildi. Osmanpaşa başta olmak üzere Sarınınören, Lök, Battal, Karabıyık, Büyük İncirli, Tekke Yenicesi, Çallı, Tayfur, Gevrek ve Gökçekışla gibi köylerden taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin velileri, karar sonrası okul önünde bir araya geldi.

        'UZAĞA GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ'

        Öğrenci velilerinden Abdullah Çetin, "Çocuklarımızı kış aylarında uzak merkezlere göndermemiz mümkün değil. Çocuklar saat 06.00'da kalktığı zaman ancak saat 08.00'de Yozgat'ta olacaklar. Çocuklarımızı buradan 35 kilometre uzağa göndermek istemiyoruz. Bu çocuklar nasıl verimli olacak, nasıl bir eğitim alacak, uyuyarak gidecekler. Bizi buradan alıp da bilmem nereye vermenin bir anlamı yok" dedi.

        Büyük İncirli köyü Muhtarı Sedat Zorlusoy ise, "Benim köyüm, buraya 5 kilometre. Benim öğrencilerim sabah evinden çıktığı zaman 10 dakika içerisinde buraya gelip, okuluna devam edebiliyor. Osmanpaşa'nın okulunun kapanması demek, benim ve diğer köylerdeki öğrencilerin en azından günde iki saatlerini yolda geçirmeleri demek. Yaz dönemi hava şartları iyidir, katlanabilirler belki ama kış döneminde yollarımız da kapanır. Bu öğrencilerin gidip, gelmeleri tamamıyla büyük bir sorundur. Okulunun kapatılması demek, bizim öğrencilerimizin okumaması anlamına geliyor" diye konuştu.

        'OKUL KAPANIRSA ÇOCUĞU HİÇ OKUTMAYACAĞIM'

        Osmanpaşa köyünden Mehmet Taşkın da "Şu anda burada 6 çocuk büyüttüm, büyütüyorum. 3'ü şu anda okuyor. Hatta biri bu sene yeni yazılacak. Eğer okul kapanırsa çocuğu hiç okutmayacağım. Çobanım, çocuğumu da çoban yetiştireceğim. Kalkıp da çocuğumu 33 kilometre göndermeye mecbur değilim. Dağ başında bir öğrenciye eğer ki öğretmen gidiyorsa, bu Osmanpaşa'ya da gelecek" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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