Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Peş peşe meydana gelen ve 7 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada İlhami Altuntaş (38) isimli kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhami Altuntaş'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.