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        Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

        YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 02:26 Güncelleme: 07.06.2024 - 02:30
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        Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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        YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Peş peşe meydana gelen ve 7 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada İlhami Altuntaş (38) isimli kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhami Altuntaş'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. 

        VALİ KAZA YERİNE GELDİ

        Kaza sonrası bölgeye gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada yaralanan vatandaşların Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındığını belirtti. Özkan, kaza yerinden ayrıldıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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