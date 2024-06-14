Yozgat'ta şiddetli rüzgar, çatıları uçurdu; olay anı kamerada

YOZGAT’ta, şiddetli rüzgarla birlikte yağan yağmur, yolları göle çevirdi 8 binanın çatısı uçtu.

Yozgat kent merkezi ve köylerinde akşam 19.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgar 8 binanı çatısını uçurdu ve ağaçları devirdi. Çatıdan kopan tahta parçaları bazı araçlara hasar verdi. Rüzgarla birlikte başlayan sağanak ise yolları göle çevirdi. Sürücüler su birikintisi olan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bir binanın bodrum katını su bastı.

Belediye ekipleri, çatılardan düşen parçaları temizlemeye çalışırken, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Bir binanın çatısının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.