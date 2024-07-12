Bozok Üniversitesi'nde antik çağ ekmekleri üretildi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde, çivi yazılı tabletlerden faydalanılarak yorumlanan tariflerle Hitit, Sümer ve Roma dönemine ait antik çağ ekmekleri üretildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Davut Hatip, bitirme tezi olarak seçtiği antik çağ ekmekleri üretimini, danışman hocası Doç. Dr. Serkan Erdoğan gözetiminde gerçekleştirdi. Hatip, Konya Çatalhöyük'te bulunan 8 bin 600 yıllık ekmek kalıntısının analiz sonuçlarından faydalanarak Çatalhöyük ekmeğiyle birlikte Sümer, Hitit ve Roma döneminde Anadolu'da tüketilen 8 çeşit ekmeği üretti. Hatip, ekmeklerin tamamen organik olduğunu belirterek, "Bu ekmekler tüketildiği zaman sindirim sıkıntısı yaşanmıyor. Çölyak hastaları da bunu rahatlıkla tüketebiliyor. Çatalhöyük ekmeğinin içerisinde bezelye, arpa ve tam buğday unu mevcut ve ekşi maya kullanılıyor" dedi.

'TABLETLERDEN YOLA ÇIKARAK YAPTIK'

Ekmeklerin içerisinde incir, fındık, bezelye, peynir, susam kullandığını aktaran Hatip, "Anadolu'ya incir ve fındığın o dönemdeki ticaret yoluyla geldiğini düşünüyoruz. Yozgat, çok eski medeniyetlere beşiklik yapan bir bölge. Özellikle Hitit ve Roma ekmelerini denedik ve çok güzel sonuçlar aldık. Kazılarda çıkan tabletlerde yer alan metinlerde açıklanan gıdalardan yola çıkarak ekmekleri yaptık" diye konuştu.

Hatip'in tez danışmanı olan Doç. Dr. Serkan Erdoğan da Yozgat'ın tarih öncesinde değişik kültürlere ev sahipliği yaptığını anlattı. Amaçlarının Yozgat'ta izleri sürülen kültürlerin ekmeklerini yeniden canlandırmak olduğunu aktaran Erdoğan, "Ekmekler genellikle mayalı olarak yapılıyor. Ekmek yapımında unun yanında tuz, tereyağı, kuru meyveler kullanılıyor. Özellikle Mezopotamya kültüründe ekmek çeşitlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Biz de bunu günümüze taşımak için çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.