Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı

YOZGAT'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıtığı kazada Alperen Dolgun (22), Adil Adıgözel (52) ve eşi Menekşe Adıgözel (50) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkisinde meydana geldi. Alperen Dolgun yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Akdemir Adıgözel (28) yönetimindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alperen Dolgun, Adil Adıgözel ve eşi Menekşe Adıgözel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Akdemir Adıgözel ise ilk müdahalenin ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise incelenmelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.