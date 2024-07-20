Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı

        YOZGAT'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıtığı kazada Alperen Dolgun (22), Adil Adıgözel (52) ve eşi Menekşe Adıgözel (50) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOZGAT'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıtığı kazada Alperen Dolgun (22), Adil Adıgözel (52) ve eşi Menekşe Adıgözel (50) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkisinde meydana geldi. Alperen Dolgun yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Akdemir Adıgözel (28) yönetimindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alperen Dolgun, Adil Adıgözel ve eşi Menekşe Adıgözel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Akdemir Adıgözel ise ilk müdahalenin ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise incelenmelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 k...
        GÜNCELLEME - Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 k...
        Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Sorgun Belediyesinin park ve yol çalışmaları sürüyor
        Sorgun Belediyesinin park ve yol çalışmaları sürüyor
        Yozgat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Yozgat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Sorgun Kaymakamı Aydın gazetecilerle bir araya geldi
        Sorgun Kaymakamı Aydın gazetecilerle bir araya geldi
        Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarlarının yüzde 48'i asılsız
        Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarlarının yüzde 48'i asılsız