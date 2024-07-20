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        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 4 ölü (2)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİYozgat'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanıp, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir Adıgözel (28) de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:11
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        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 4 ölü (2)
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        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Yozgat'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanıp, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir Adıgözel (28) de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adıgözel ile birlikte kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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