4 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü de evlilik hazırlığı yapıyormuş
YOZGAT'tahafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.
YOZGAT'tahafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuklarına uğurlandı. Kazada ölen aynı yaştaki 2 sürücünün de lastik tamircisi olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkisinde dün sabah meydana gelen kazada, lastik tamirinden iş yerine dönen Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç ile akraba ziyaretine giden Akdemir Adıgüzel'in (22) kullandığı 38 AFE 961 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun ile otomobil sürücüsünün babası Adil (52) ve annesi Menekşe Adıgüzel (50), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Akdemir Adıgüzel ise ağır yaralı halde kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılmadı.
3 GÜN SONRA SÖZÜ VARDI
Ahmet Alperen Dolgun'un cenazesi, dün kılınan namazın ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenilen Dolgun'un kabrinin üzerine damatlık takım elbisesi konuldu. Adıgüzel ailesinin cenazeleri de bugün yakınları tarafından teslim alındı. Akdemir, Adil ve Menekşe Adıgüzel'in cenazeleri, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Tayfur köyünde toprağa verildi. Akdemir Adıgüzel'in de oto sanayisinde lastik tamircisi olduğu ve 3 gün sonra yapılacak sözü için ailesiyle akraba ziyaretine gittiği öğrenildi.
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