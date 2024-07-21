4 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü de evlilik hazırlığı yapıyormuş

YOZGAT'tahafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuklarına uğurlandı. Kazada ölen aynı yaştaki 2 sürücünün de lastik tamircisi olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkisinde dün sabah meydana gelen kazada, lastik tamirinden iş yerine dönen Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç ile akraba ziyaretine giden Akdemir Adıgüzel'in (22) kullandığı 38 AFE 961 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun ile otomobil sürücüsünün babası Adil (52) ve annesi Menekşe Adıgüzel (50), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Akdemir Adıgüzel ise ağır yaralı halde kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılmadı.