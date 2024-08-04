Bakan Yerlikaya: 123 bin uyuşturucu suçlusu cezasını çekiyor

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu, güvenlik toplantısına katıldı. Güvenlik toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında, cezaevlerinde bugün itibarıyla 123 bin cezasını çeken insan var. 84 bin de hırsızlık suçundan cezasını çeken insan var" dedi.

Yozgat Valiliği'ne ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Özkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerlikaya, daha sonra AK Parti ve MHP İl teşkilatlarını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret ve toplantıların ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, her suç türünde, değişmez görevlerinin suç işlenmesini önlemek olduğunu belirterek, “Hırsızlık olaylarında, yılın ilk 7 ayını geçen yılın ilk 7 ayı ile karşılaştırdığımızda, yüzde 47 oranında bir düşüş var. Uyuşturucu ile mücadelede 123 bin bugün itibarıyla cezaevlerinde Türkiye genelinde cezasını çeken insan var. 84 bin de hırsızlık suçundan cezasını çeken insan var" diye konuştu.