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        Yozgat'ta rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

        YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırgan Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:10
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        Yozgat'ta rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
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        YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırgan Z.Y. (17), sokakta rastgele 3 kişiyi yaraladı. Saldırıya uğrayanlardan Furkan Ünal (14) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 2 kişinin tedavisi devam ediyor. Olay sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kaçan bıçaklı saldırgan ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. 

        Olay, akşam saatlerinde Sorgun ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; bıçaklı saldırgan Z.Y., sokakta yürüdüğü sırada, rastgele Furkan Ünal ve E.G.'ye saldırdı. Z.Y., saldırının ardından kendisini yakalamaya çalışan M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisi devam ederken, bıçaklı saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Öte yandan olay sonrası ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Şüphelinin alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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