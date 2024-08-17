Düğünde 1 kişiyi bıçaklayıp kaçan saldırgan, karşısına çıkan Furkan'ı sebepsiz yere öldürmüş

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bıçakla saldırdığı Furkan Ünal'ı (14) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Zeki Y. (17) tutuklandı. Zeki Y.’nin, 1 kişiyi bıçakladığı düğün yerinden kaçarken karşısına çıkan Furkan Ünal ve E.G.'ye de alkolün etkisiyle sebepsiz yere saldırdığı öğrenildi.

Huzur Sitesi'nde önceki gün yapılan düğünde alkolün etkisinde bulunan Zeki Y., davetlilerden M.Y. (61) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Üzerinde bulunan bıçakla M.Y.'yi yaralayıp düğün yerinden kaçan Zeki Y., yolda karşılaştığı Furkan Ünal ve E.G.'ye de bıçakla saldırdı. Bu kişileri de bıçakla yaralayan Zeki Y., koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Furkan Ünal, buradan da Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ünal, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.