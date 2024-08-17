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        Düğünde 1 kişiyi bıçaklayıp kaçan saldırgan, karşısına çıkan Furkan'ı sebepsiz yere öldürmüş

        YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bıçakla saldırdığı Furkan Ünal'ı (14) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Zeki Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:00
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        Düğünde 1 kişiyi bıçaklayıp kaçan saldırgan, karşısına çıkan Furkan'ı sebepsiz yere öldürmüş
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        YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bıçakla saldırdığı Furkan Ünal'ı (14) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Zeki Y. (17) tutuklandı. Zeki Y.’nin, 1 kişiyi bıçakladığı düğün yerinden kaçarken karşısına çıkan Furkan Ünal ve E.G.'ye de alkolün etkisiyle sebepsiz yere saldırdığı öğrenildi.

        Huzur Sitesi'nde önceki gün yapılan düğünde alkolün etkisinde bulunan Zeki Y., davetlilerden M.Y. (61) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Üzerinde bulunan bıçakla M.Y.'yi yaralayıp düğün yerinden kaçan Zeki Y., yolda karşılaştığı Furkan Ünal ve E.G.'ye de bıçakla saldırdı. Bu kişileri de bıçakla yaralayan Zeki Y., koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Furkan Ünal, buradan da Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ünal, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından Zeki Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli polisteki ifadesinde, Furkan Ünal ve E.G.'yi tanımadığını, alkolün etkisiyle bıçakladığını söyledi. Furkan Ünal'ın cenazesi, dün akşam Gedikhasanlı köyünde toprağa verilirken, Zeki Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olaya ilişkin Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "15 Ağustos 2024 günü saat 21.10 sıralarında, Sorgun ilçemizde bulunan bir site içerisinde yapılan düğünde; alkol etkisinde bulunan Zeki Y., aralarında çıkan tartışma sebebiyle bir şahsı olay yerinde bıçakla hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralayarak kaçmıştır. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, olay yerinden kaçan şüphelinin aranmasına başlanmıştır. Tespit edilen kamera görüntülerine göre; şüphelinin ilk olaydan kısa süre sonra cadde üzerinde karşılaştığı 2 çocukla kısa süre karşılıklı konuştukları ve akabinde onları da yaralayarak kaçtığı tespit edilmiş, kısa süre sonra saklandığı yerde suç aleti ile birlikte yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Maalesef cadde üzerinde yaralanan çocuklarımızdan 1'i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda 1'i çocuk olmak üzere 2 vatandaşımız hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanmıştır. Olay hakkında adli soruşturma devam etmekte olup konu titizlikle takip edilmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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