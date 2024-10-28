Yozgat'ta gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen 2 kişi öldü, çoban ağır yaralı

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde bir ahırdaki gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen 2 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanın düştüğünü gören Veysel Taştan ve Sinan Budak da kurtarmak isterken çukura düştü. Sinan Budak ve işçileri gören ahırdaki başka bir işçi, yakında bulunan inşaatta çalışan işçilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, inşaat işçilerinin yardımıyla çukura düşen 3 kişi çıkarıldı. Metan gazından zehirlendiği belirlenen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Budak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Taştan da yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden, çobanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.