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        Bakan Yumaklı: Milletten başkasına borcumuz yok

        TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hamdolsun, milletimizden başka kimseye ne borcumuz ne de verilecek bir hesabımız var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:15
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        Bakan Yumaklı: Milletten başkasına borcumuz yok
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        TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hamdolsun, milletimizden başka kimseye ne borcumuz ne de verilecek bir hesabımız var. Gücümüzü, milletimizden ve bu toprakların ruhundan alıyoruz" dedi.

        Bakan Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı. Yumaklı, partililere yaptığı konuşmada, "Bugün gücüne güç katan, bayrağı 'Türkiye Yüzyılı' için yükselmiş bir Türkiye var. Kabına sığmayan, gelişmeye açık, güçlü liderlikle ve vizyoner siyasetle yolu açık bir Türkiye var. AK Parti döneminde geliştirilen vizyoner politikalarla, bugün dünyada en fazla temsilciliği olan 3'üncü ülkeyiz. Nereden nereye, öyle değil mi? Bu, Türkiye'nin nasıl bir tarihi sıçrama içinde olduğunu ortaya koyan göstergelerden sadece biri. Türkiye'nin büyüyen ufkuna ve dinamizmine dair önemli bir işaret. Buna, 'Büyük düşünen Türkiye' diyoruz" diye konuştu.

        'TÜRKİYE'NİN ÇITASINI YÜKSELTİYORUZ'

        Yumaklı, milletten başka kimseye borçları olmadığını ifade ederek, "Hamdolsun, milletimizden başka kimseye ne borcumuz ne de verilecek bir hesabımız var. Gücümüzü, milletimizden ve bu toprakların ruhundan alıyoruz. Gücümüzü insanlık değerlerinden, hak ve adalet mücadelemizden alıyoruz. Bunun için kendimizi sürekli yeniliyor, peyderpey Türkiye'nin çıtasını yükseltiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Daha adil bir dünya' için bayrağı taşıyoruz. Bütün mazlum halklar için bayrağı taşıyoruz. Çünkü milletimize ve Türkiye'ye yakışan budur" dedi.

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