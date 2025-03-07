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        Yozgat'ta kayıp olarak aranan öğretmenin cansız bedeni bulundu

        YOZGAT'takayıp olarak aranan sınıf öğretmen Tanju Oğuz'un (36) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:30
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        Yozgat'ta kayıp olarak aranan öğretmenin cansız bedeni bulundu
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        YOZGAT'takayıp olarak aranan sınıf öğretmen Tanju Oğuz'un (36) cansız bedenine ulaşıldı.

        Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart Salı gününden itibaren kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü mevkisinde başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının, yaklaşık 4 gün boyunca aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtilerek, "Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, öğretmenimizin cansız bedeni, şahsa ait aracın terk edilmiş olarak bulunduğu mevkiide yer alan Akçakışla göletinde bugün saat 16.00 itibarıyla bulunmuştur. Öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, çalışmalarda yer alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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