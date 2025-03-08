Gölette cansız bedeni bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YOZGAT'ta kaybolduktan 4 gün sonra gölette cansız bedeni bulunan öğretmen Tanju Oğuz'un (36) cenazesi, Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.
YOZGAT'ta kaybolduktan 4 gün sonra gölette cansız bedeni bulunan öğretmen Tanju Oğuz'un (36) cenazesi, Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.
Doğankent ilçesindeki Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Yetkililer, Oğuz'a ait aracı Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyündeki Akçakışla göleti yakınlarında buldu. Gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde dün saat 16.00 sıralarında Akçakışla göletinde Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı.
Oğuz'un cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, memleketi Sarıkaya ilçesine getirildi. Bugün ikindi vakti Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Tanju Oğuz'un cenazesi Sarıkaya Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.
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