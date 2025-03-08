Gölette cansız bedeni bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Doğankent ilçesindeki Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Yetkililer, Oğuz'a ait aracı Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyündeki Akçakışla göleti yakınlarında buldu. Gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde dün saat 16.00 sıralarında Akçakışla göletinde Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

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