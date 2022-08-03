Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz sporcularla bir araya geldi

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yaz okullarında eğitim gören 7-15 yaş grubu sporcularla bir araya geldi.

Antrenör Mehmet Şaşmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, sporcularla sohbet etti, antrenmanlarını izledi.

Yılmaz, sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yerköy ilçemizde bulunan gençlerimizin spora olan ilgisi geçmiş yıllara nazaran fazlasıyla arttı. Çocuklarımızın spora olan yoğun ilgisi bizleri bir hayli mutlu etmektedir. Çocuklarımız, spor sayesinde hem sağlıklı kalıyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyor." dedi.

Sporculara ve antrenör Şaşmaz'a teşekkür eden Yılmaz, gençleri spora teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

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