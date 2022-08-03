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Yozgat Çadır Höyük'te kazı çalışmaları sürüyor

AA

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Çadır Höyük'te yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait bulgular, arkeologlar tarafından topraktan gün yüzüne çıkarılıyor.

Yozgat Çadır Höyük'te kazı çalışmaları sürüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Çadır Höyük'te yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait bulgular, arkeologlar tarafından topraktan gün yüzüne çıkarılıyor.

Peyniryemez köyünde yer alan Çadır Höyük’te 35 kişilik kazı ekibi fırça ve küçük malzemelerle santim santim kazdıkları toprakta tarihi bulgulara ulaşmaya çalışıyor. 13 Temmuz'da başlayan kazı çalışmaları 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Kazı Başkan Vekili Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi'nde görevli Dr. Deniz Erdem, gazetecilere, Çadır Höyük'te en erken milattan önce yaklaşık 4 binden milattan sonra Bizans dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim görüldüğünü söyledi.

Erdem, Çadır Höyük'ün Yozgat tarihi açısından da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Höyükte 6 bin yıllık teknolojik, sosyolojik gelişimi okumak mümkün. Höyükte kalkolitik dönemden başlayan yerleşim erken Tunç Çağı, Hitit, Demir Çağ, Roma, Helenistik dönem ve en son Bizans ile son bulmakta. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Erken dönemden günümüze kadar üretim teknolojileri, besin teknolojileri, sosyal ilişkiler, bütün bu yapının nasıl biçimlendiğini Çadır Höyük kazılarındaki bilgilerle anlamak mümkün. Yapılan kazı çalışmalarında 6 bin yılın da altına inip neolitik dönemi de bulmayı umuyoruz."

Erdem, Çadır Höyük'te kalkolitik dönemden itibaren çanak çömlek bulgularına rastlandığını anlatarak, "Üretilen ürünlerin çevredeki yerleşim yerlerine satılarak ticaret yapıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla erken dönem üretim teknolojisini anlamak açısından Çadır Höyük bize çok önemli bilgiler veriyor. " ifadelerini kullandı.

Kazı Başkan Yardımcısı Burcu Yıldırım da 2011'den beri Çadır Höyük'te kazı çalışmalarına katıldığını belirtti.

Hollanda Leiden Üniversitesinde doktora yaptığını ve Çadır Höyük'ten çıkan çocuk mezarları üzerine tez hazırladığını dile getiren Yıldırım, "Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Peyniryemez köyünde bulunan höyük, 240'a 185 metre boyutlarında ve 32 metre yükseklikte bir yerleşim yeri. 1998'den itibaren günümüze kadar her yıl kazı çalışmaları yapılmakta." dedi.

Yıldırım, kazı çalışmalarının 2020'den beri Tevfik Emre Şerifoğlu başkanlığında yürütüldüğünü dile getirerek, "13 Temmuz tarihinde başlayan kazı çalışmalarına 30 Ağustos'a kadar devam edeceğiz. Kalkolitik döneme ait açmalar üzerinde çalışıyoruz ve büyük ihtimalle bu sezon sonunda batı bölümünde bulunan açmalarda daha erken evrelere ulaşmayı başaracağız." diye konuştu.

Kazıda çalışan işçilerden Elmas Solak ise Peyniryemez köyünde yaşadığını belirterek, "Biz de ekiple birlikte kazı yapıyoruz, mutluyuz, işimi severek yapıyorum. Evimize ekonomik katkı sağlıyoruz. Köyümüzde böyle bir şey olduğundan gurur duyuyoruz. Burayı kazıyoruz, bir şey bulursak arkeologlara veriyoruz, gösteriyoruz, onlar da inceliyor." dedi.

Derya Çetin de 6 bin yıllık eserleri ince ince kazarak gün yüzüne çıkarıp geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi arkeoloji bölümü 4 sınıf öğrencisi Ezgi Bakioğlu da "Çadır Höyük'te eski medeniyetlerden günümüze kadar gelmiş tarihi ve burada hangi uygarlıkların yaşadığını, neler yaptıklarını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

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