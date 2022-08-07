Yozgat'tan Fransa'ya giden Belekcehanlıların çoğunluğu Beziers'de yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'tan Fransa'ya giden Belekcehanlıların çoğunluğu Beziers'de yaşıyor

AA

Yozgat'tan Fransa'ya giden Belekcehanlıların çoğunluğu Beziers'de yaşıyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan beldesinin nüfusu, çoğunluğu Fransa'da yaşayan gurbetçilerin gelmesiyle iki kat artıyor.

Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Belekcehanlılar, yaz tatillerinde memleket hasretini gideriyor.

Fransa'da Belekcehanlı 4 binden fazla gurbetçi bulunuyor. Genellikle Lyon ve Montpellier şehirleri çevresinde yaşayan Belekcehanlılardan 2 bini aşkını, Beziers ilçesinde ikamet ediyor.

Belekcehan Belediyesi, hemşehrilerinin en fazla yaşadığı Beziers Belediyesi ile 2006'da kardeş belediye oldu.

Gurbette yaşayan Belekcehanlıların çoğu, yaz tatillerini memleketlerinde geçiriyor. Tatile gelen gurbetçiler, beldedeki akraba ve dostlarıyla özlem giderirken, yaptıkları alışverişlerle de belde ve ilçe esnafına ekonomik katkı sağlıyor.

Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, AA muhabirine, gurbetçilerin temmuz ayı başı itibarıyla beldeye gelmeye başladığını, ağustos sonuna kadar burada kaldıklarını söyledi.

Bu yıl yurt dışından yaklaşık 400 ailenin beldeye geldiğini tahmin ettiklerini dile getiren Arısoy, "Gurbetçilerin gelmesiyle yeni nesil birbiriyle kaynaşıyor, tanışıyor." dedi.

Gurbetçilerin genelde tatilini beldelerinde geçirdiğini anlatan Arısoy, "Hemşehrilerimiz tükettikleri ürünleri kasabamızdan ya da ilçemizden temin ediyor. Yurt dışına giderken buradaki ürünleri götürüyorlar. Böylece ekonomik katkıları oluyor." diye konuştu.

- "Bir ailemizin 62 ferdi Fransa'da yaşıyor"

Arısoy, belde nüfusunun resmi kayıtlarda 2 bin 184 olduğunu, yaz aylarında bu rakamın 2 katına çıktığını, şu an 4 bine yakın vatandaşın beldede yaşadığını söyledi.

Babası Yılmaz Arısoy'un da 1972 yılında Fransa'ya ilk gidenlerden biri olduğunu dile getiren Arısoy, "Kasabamızdan ilk gidenler, buradaki akrabalarına yardımcı olarak onların da gurbete gitmelerine vesile oldu. Yeni gelen hemşehrilerini ve akrabalarını misafir ederek, orada yerleşmelerine yardımcı oldular. Şu an bir ailemizin aynı soyadı taşıyan 62 ferdi Fransa'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "Burası aklımızdan çıkmıyor"

Fransa'dan Belekcehan'a gelen gurbetçi Ramazan Kocaay da her yıl yaz tatilini beldelerinde geçirdiklerini anlattı.

Gurbetçilerden Mevlüt Eker de 40 yıldır Fransa'da yaşadığını, her sene tatilini memleketinde geçirdiğini belirterek, "Orada çalışıyor, burada tatil yapıyoruz. Akrabaları ziyaret ediyoruz, hasret gideriyoruz, oraya gittiğimizde burası aklımızdan çıkmıyor. Vatanımız burası, anne, baba, bütün büyüklerimizin mezarı burada. Senede bir gelip ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Celalettin Kandemir de çocuklarının memleketle bağını koparmamak için her yıl izne geldiğini anlatarak, "Bizim kültürümüzün kodları burada, çocuklarımızın bağları burada. Sılayırahim dediğimiz, kültürümüzün, medeniyetimizin güzelliklerini çocuklarımızla devam ettirmek için cennet vatanımıza geliyoruz. Yeni yetişen nesillerimiz bu güzelliklerden mahrum büyümesin istiyoruz. Bu güzellikleri yarınlara taşımak istiyoruz." dedi.

Belde esnafından Mustafa Öncül ise "Allah hepsinden razı olsun, gurbetçilerin gelişiyle alışveriş canlanıyor. Varlıklarından memnunuz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elif Buse Doğan ve Bengü, Yozgat'ta konser verdi
YEREL HABERLER Elif Buse Doğan ve Bengü, Yozgat'ta konser verdi
Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı
YEREL HABERLER Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu ...
Yozgat 21. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı
YEREL HABERLER Yozgat 21. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı
Yozgat’ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yozgat’ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi ...
Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı ...
Yozgat'ta yeşil mercimekten 20 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta yeşil mercimekten 20 bin ton rekolte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.