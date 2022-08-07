23’üncü Uluslararası Bahadın Kültür Festivali sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Kültür Festivali etkinlikleri tamamlandı.

Bahadın beldesinde 1 Ağustos Pazartesi günü başlayan ve çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin son gününde uçurtma şenliği ve panel düzenlendi.

Festival, sanatçılar Gökhan Kılıç, Arzu Şahin ve Ali Asker'in sahne aldığı konserle sona erdi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, AA muhabirine, kazasız belasız, dolu dolu bir festival geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.