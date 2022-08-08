Ferhat Göçer ve Mümin Sarıkaya, Yozgat'ta konser verdi

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 21'incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, şarkıcı Mümin Sarıkaya ve Ferhat Göçer konseriyle sona erdi.

Festivalin üçüncü gününde, Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Şarkıcı Mümin Sarıkaya ve Ferhat Göçer, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Vatandaşlar, sanatçıların şarkılarına eşlik ederek, telefon ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, festivalin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere ve festival süresince görev yapan emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Köse, eylül ayında bir şenlik daha düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.



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