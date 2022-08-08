Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor

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YOZGAT (AA) - Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, çevre düzeni ve peyzajı ile dikkati çekiyor.

Etrafı bitki çeşitleriyle çevrili hastane, temmuz ve ağustos ayında hasta ve ziyaretçilerini, çiçek açan lavantaların güzel görüntüsü ve kokusuyla karşılıyor.

Hastaneye gelen ziyaretçiler lavantalar arasında gezinti yaparak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yozgat Şehir Hastanesine muayene için gelen Sema Özer, "Lavantalara hayran olmamak elde değil. Zaten çok güzel ve konforlu olan hastanenin güzelliğine güzellik katıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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