Yozgat çiftçisi KOP desteğiyle yapılan eleme tesisi sayesinde tohum maliyetini düşürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat çiftçisi KOP desteğiyle yapılan eleme tesisi sayesinde tohum maliyetini düşürüyor

AA

Yozgat çiftçisi KOP desteğiyle yapılan eleme tesisi sayesinde tohum maliyetini düşürüyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta çiftçiler, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ziraat Odası desteğiyle kurulan eleme tesisinde kendi tohumlarını hazırlayarak ekim maliyetini azaltıyor.

Çiftçiler, önceki yıl ektiği sertifikalı tohumluklardan elde ettiği ürünü Yozgat Ziraat Odası tarafından KOP destekli kurulan eleme tesisinde toz, toprak, yabancı ot tohumu ve kırıklardan temizleyerek, ilaçlayıp ekime hazır haline getiriyor.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, çiftçinin tohumluk hazırlamasına destek olmak amacıyla geçen yıl KOP desteğiyle eleme tesisi kurduklarını söyledi.

Açıkgöz, sertifikalı tohumluğun ürünün cinsine göre özel sektörde tonunun 11 bin ila 14 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçiyi ve üretimi olumsuz etkilediğini anlatan Açıkgöz, "Çiftçimiz bir yıl önce ektiği sertifikalı tohumdan ürettiği ürünü hasat sonrası burada eleme yaparak bir sonraki yılın tohumluğunu hazırlamış oluyor. Böylece tohumluk maliyetini düşürüyor." dedi.

Açıkgöz, tesiste ön eleme, eleme ve taş seçme evrelerinden geçirilen tohumluğun ilaçlanarak çuvallandığını ifade etti.

Tesisi yeni eklentilerle daha da geliştireceklerini vurgulayan Açıkgöz, "Tesisimiz yeni eklentilerle paketleme de yapabilecek. Çiftçimiz buğdayın dışında, nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünlerini getirdiğinde paketleyip kendisine verebileceğiz." diye konuştu.

Tesisin kapasitesi hakkında da bilgi veren Açıkgöz, şunları kaydetti:

"KOP'tan 1 milyon 100 bin lira destek aldık, 2 milyon 200 bin lira da Yozgat Ziraat Odası bütçesinden harcama yaptık. Tesisimiz saatte 7 ton tohum elemekte. Tesisimizde sadece tohumluk değil bazen çiftçimiz ofisin veya tüccarın almadığı ürünü getirip burada eledikten sonra baş fiyattan satabiliyor. Dışarıda tonu 500-550 liradan elenirken tesisimizde 400 liraya elenmekte. Boş çuvalı kendisi getirirse 300 liraya eleme yapılıyor. Çiftçimiz tarlasından getirdiği ürünü burada temizlenmiş, ilaçlanmış ve çuvallanmış olarak teslim alıyor."

Tesise gelen Kuyumcu köyü çiftçilerinden Coşkun Öz de sertifikalı tohum fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu yıl ekecekleri tohumu geçen yıl ektikleri sertifikalı üründen sağlayacaklarını dile getirdi.

Öz, Ziraat Odası tarafından eleme tesisi kurulmasına sevindiklerini belirterek, "Burada kendi tohumluğumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ali Çınar ise tohumluk olarak belirledikleri ürünü traktörle tesise getirdiklerini, elenip ilaçlanmış ve torbalanmış olarak aldıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta öğretmen adayı mülakata gelinliğiyle katıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta öğretmen adayı mülakata gelinliğiyle ...
Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor
YEREL HABERLER Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini ...
Ferhat Göçer ve Mümin Sarıkaya, Yozgat'ta konser verdi
YEREL HABERLER Ferhat Göçer ve Mümin Sarıkaya, Yozgat'ta konser ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.