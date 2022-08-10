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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Yaz Festivali başladı

AA

Sorgun Yaz Festivali başladı

YOZGAT (AA) - Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) etkinlikleri başladı.

Atatürk Bulvarı’nda kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Sorgun Tabiat Parkı'nda 12’inci düzenlenen yağlı güreşlerle devam etti.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, geçen yıllarda Gurbetçiler Şenliği adı altında düzenlenen etkinliğin adının bu yıl Sorgun Yaz Festivali olarak değiştirildiğini söyledi.

İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli yağlı güreşlerinden birinin düzenlendiği festivalde, Kırkpınar'da başpehlivanlık kazanmış önemli güreşçilerin mücadele edeceğini belirten Ekinci, "Güreş müsabakalarımız, İç Anadolu Bölgesi’nin Kırkpınar'ı diye anılıyor. Biz de bu unvana layık olmak için ünlü güreşçileri davet ettik." dedi.

Ekinci, festivalin cuma, cumartesi ve pazar günü düzenlenecek konser ve çeşitli etkinliklerle devam edeceğini aktardı.

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