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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilenecek

AA

Yozgat'ta içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilenecek

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesinin ihale süreci tamamlanan içme suyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatı projesinin müteahhit firmaya yer teslim sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Belediye Meclis Salonu'ndaki töreninde konuşan Belediye Başkanı Celal Köse, 16 milyon avro değerindeki projede 204 kilometre içme suyu isale ve terfi hattının yeniden döşeneceğini söyledi.

Şehir içme suyunun Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan elektrikle karşılandığını belirten Köse, "Aylık suya harcadığımız rakam 9,5 milyon lira. Bunun 7 milyon lirası elektrik gideri. Şebekeye giren suda ise yüzde 67 kayıp kaçağımız bulunmakta. Yani kayıp kaçaktan dolayı her ay yaklaşık 4,5 milyon lira boşa gidiyor. İçme suyu şebekemizin bir kısmı da asbest boru ile sağlanmakta. Bu nedenle hem kayıp kaçağı önlemek hem de vatandaşımıza sağlıklı ortamda su sağlamak amacıyla içme suyu şebekemizle yeterli olmayan yerlerdeki kanalizasyon şebekesini yenileyeceğiz." dedi.

Köse, proje maliyetinin 16 milyon avro olduğunu bunu da İller Bankası aracılığıyla dış kaynaklı kredi kullandıklarını belirterek, "Kredimiz 5 yıl ödemesiz 20 yılda ödenecek. İnşaat çalışmaları müteahhit firma tarafından hemen başlayacak. Belediye olarak biz de alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayacağız. Projede 204 kilometre su şebekesi, 16,5 kilometre kanalizasyon, 1000, 1500 ve 2 bin metreküp kapasiteli 3 depo, 9 bin binaya su bağlantısı, bir klor deposu, 14 basınç düşürme odası, uygun görülen yerlere yangın hidrantları ve otomasyon sistemi kurulacak. Yaptığımız bu çalışmada halkımızın destek bekliyoruz. Projemiz hayırlı olsun. Projemizin hazırlanmasında ve ihale sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata da yapılan projenin Yozgat tarihin en önemli projelerinden olduğunu belirtti.

Projenin yüz yıllara hitap edecek bir iş olduğunu aktaran Ata, "Proje, Türkiye'de özel değerlendirilmiş projelerinden biri. Bu bağlamda da siyasi büyüklerimize sağladıkları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yozgat, İller Bankası için çok önemli bir merkez. Bu şehre hizmet etmek bir onurdur, şereftir. Belediyemize, işi alan yüklenici firmamıza ve İller Bankası camiamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından inşaat işinin yer teslim sözleşmesi Belediye Başkanı Celal Köse ve yüklenici firma yetkilisi Veysel Gurbetoğlu tarafından imzalandı.

İmza törenine belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

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