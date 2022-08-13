Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek "Bozok Film Festivali" 19 Ekim'de başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek "Bozok Film Festivali" 19 Ekim'de başlayacak

AA

Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek "Bozok Film Festivali" 19 Ekim'de başlayacak

YOZGAT (AA) - "Bozok Film Festivali" 19-21 Ekim'de düzenlenecek.

Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı, AA muhabirine, festivalin, Yozgat Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığında, Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kalaycı, ilk kez düzenlenecek Bozok Film Festivali'nin 1 Haziran'da duyurulduğunu anımsatarak, festival kapsamında "Anadolu'dan masallar ve hikayeler" ile "Yozgat" temalı her dalda belgesel, kısa film olmak üzere 4 ana kategori ve gençlik jürisinin seçeceği bir film kategorisinin olduğunu belirtti.

Filmlerin 1 Eylül'e kadar gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "Festivalimizin jüri başkanlığını duayen yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav Bey üstlenecek. Jüride yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa da yer alıyor. " dedi.

Kalaycı, yönetmen Yılmaz Atadeniz, Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Suna Selen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli'yi de 19-21 Ekim'de Yozgat'ta ağırlayacaklarını ifade etti.

Festivalde birinci seçilen film yönetmenlerine 10'ar bin lira, gençlik jürisinin belirleyeceği filme de 6 bin lira ödül verileceğini aktaran Kalaycı, "Ayrıca birinci seçilen filmlerin teknik ekibinden üç katılımcısı olmak üzere toplam 15 kişiyi Avrupa'ya gönderiyoruz. Festivalin amacı, Türk sinemasında film üretimine katkı sağlamak, Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerini Anadolu kültürü üzerinden tanıtmak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.