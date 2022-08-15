Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

AA

Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Haziran 2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanı'nın gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanının altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

Uluslararası standartlara sahip havalimanı, Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak.

Üstyapı ihalesi gerçekleştirilen ve müteahhit firma ile sözleşmesi imzalanan havalimanının 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AA muhabirine, Yozgat Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 90 seviyesinde olduğunu, pistte asfalt çalışmalarına başlandığını söyledi.

Altyapı çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başer, "2 bin 600 metre uzunluğunda bir pist var. Asfalt çalışmaları birkaç ay içerisinde bitmiş olacak." dedi.

- "2023 yılının ikinci çeyreğinde bölge insanının hizmetine sunulacak"

Başer, üstyapı hizmetlerinin 16 Haziran'da ihalesinin yapıldığını, sözleşmesinin imzalandığını belirterek, yakın zamanda burada da çalışmalara başlanacağını kaydetti.

"Havalimanı 2023 yılının ikinci çeyreğinde Yozgat ve bölge insanının hizmetine sunulacak. Yozgat Havalimanı'ndan Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Çorum hatta Amasya'yı da kapsayacak şekilde bölge insanı istifade edebilecek. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak." ifadelerini kullanan Başer, çalışmaları yürüten firma yetkililerine teşekkür etti.

- Yüksek hızlı tren ile ilgili çalışmalar sürüyor

Yüksek hızlı tren (YHT) çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Başer, şunları söyledi:

"Elmadağ'daki teknik sebeplerden dolayı gecikmiş olan hızlı tren yolumuz da bu sene sonuna doğru veya 2023'ün ilk çeyreğinde havalimanıyla eş zamanlı hizmete açılacak. İnanıyorum ki 2023'te dünyada, Türkiye yatırımcı için nasıl güvenli bir liman olacaksa 2023 yılından itibaren Yozgat da hava yolu, hızlı treni ve bölünmüş yollarıyla yatırımcının cazibe noktalarından biri olacak. Bu hizmetlerin Yozgat'a ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetlerin gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Havalimanı inşaatında çalışan işçilerden Ekrem Ünal da bu önemli yatırımda çok sayıda kişinin çalıştığını belirterek, kente kazandırılacak havalimanının kendileri için aynı zamanda iş kapısı olduğunu vurguladı.

Davut Yozgatlı da, "İnşaat başladığından bu yana buranın ekmeğini yiyoruz. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sorgun Yaz Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Sorgun Yaz Festivali sona erdi
Yozgat'ta bir kişi ve eski damadı arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta bir kişi ve eski damadı arasında çıkan ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ta mitinge katıldı
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ta mitinge ...
Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek "Bozok Film Festivali" 19 Ekim'de başlayacak
YEREL HABERLER Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek "Bozok Film Festivali" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.