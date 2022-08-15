Yozgat'ta eski eşi ile halasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta tartıştığı eski eşini ve halasını cami avlusunda bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.G.B. (34), Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda karşılaştığı eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. (21) ile çocuğunu göstermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G.B, önce araya giren eski eşinin halası H.D'yi (53), ardından da E.B.M'yi bıçakla yaraladı.

B.G.B, annesinin yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğunu alıp uzaklaşırken yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan B.G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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