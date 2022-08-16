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Yozgat'ta yükseköğrenim yurtlarının durumu değerlendirildi

AA

Yozgat'ta yükseköğrenim yurtlarının durumu değerlendirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, "Üniversitede Yozgat'ı tercih eden hiçbir çocuğumuzu açıkta bırakmamak için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Vali Ziya Polat, kaymakamlar ve kurum müdürleriyle yükseköğrenim öğrenci yurtları ve il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirme toplantısı düzenledi.

Valilikteki toplantıda konuşan Polat, üniversite tercihlerinin açıklandığını belirterek, tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Polat, Yozgat'ı tercih eden gençlerin problem yaşamaması için şimdiden çalışmaya başladıklarını belirterek, "Kesin kayıtlar yapılmadı ancak üniversitemizi 5 bin 400'e yakın öğrenci tercih etti. Yozgat, tercih edilen bir yer. Tabii tercihe karşı da barınmayla ilgili herhangi bir sıkıntımız var mı, onu değerlendireceğiz. Mevcut yurtlar yetmediği zaman devletimizin tüm imkanları, yavrularımızın emrinde. Tüm misafirhaneler yavrularımız emrinde. Yetmediği takdirde belediyemizle oteller de kiralarız, otellere de yerleştiririz. Yozgat'ı tercih eden hiçbir çocuğumuzu açıkta bırakmamak için her türlü çabayı göstereceğiz. Her türlü tedbiri de alacağız." diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yapılan kömür yardımlarına başlayıp kış gelmeden evlere ulaştıracaklarını da aktaran Polat, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında dosyası bulunan tüm ailelerimiz ziyaret edilecek. Ailelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili tüm kurumlarımız sahada olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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