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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Valisi Polat, çocukların köylerine davetini geri çevirmedi

AA

Yozgat Valisi Polat, çocukların köylerine davetini geri çevirmedi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medyadan "Vali amca, seni köyümüze bekliyoruz, seni çok seviyoruz." mesajı gönderen çocukları köylerinde ziyaret etti.

Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyünden mesaj gönderen Elif Nisa Yozgat ve arkadaşlarını köyde ziyaret eden Vali Polat, onlara hediye verdi.

Vali Polat, gazetecilere, Elif Nisa Yozgat'ın kendilerini köylerine davet ettiğini söyledi.

Çocukların davetini kırma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirten Polat, "Onların istekleri sadece benim için değil, devletimizin tüm kurumları için emirdir, hepimiz onların emrindeyiz. Onların her daim yanında olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Onların yarınlarına güzel bir anı bırakmak istedik. Tekrar Elif kızımıza ve diğer tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizi hatırlamışlar ve davet etmişler, biz de tabii ki koşa koşa geldik. Mutlu ettiler bizi. İnşallah Rabbim de onları her daim mutlu eder, yolları, bahtları açık olsun." dedi.

Vali Polat çocuklara, oyuncak, satranç takımı, mangala oyunu, futbol ve voleybol topu hediye etti.

Elif Nisa Yozgat da köylerine geldiği için Vali Polat'ta teşekkür etti.

Öte yandan Polat, 2021 yılında Irak'ta Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in köyde yaşayan ailesini de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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