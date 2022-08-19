Ziraat Katılım 142. şubesini Yozgat'ta hizmete açtı

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YOZGAT (AA) - Ziraat Katılım'ın 142. şubesi Yozgat'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın, Yozgat'ta da açılan ilk kamu katılım bankası olduğunu söyledi.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın vatandaşa en iyi hizmeti vermeye gayret edeceğini belirterek, "Katılım bankacılığının ülkemizde geliştirilmesi ve büyümesine Yozgat'ımızın da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bankamızın kentimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek şube hizmete açıldı.

Açılış törenine, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve vatandaşlar katıldı.





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