Yerköy'de 1. Hedik ve Kültür Sanat Festivali düzenlendi

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy Belediyesince 1. Hedik ve Kültür Sanat Festivali düzenlendi.

İstasyon Meydanı'nda mehter takımı konseriyle başlayan festivalde, vatandaşlara hedik (kaynamış buğday) ikram edildi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, festivali birlik, beraberlik ve kaynaşmaya vesile olması için organize ettiklerini belirterek, "Festivalimizi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hububat açısından büyük öneme sahip şehrimizde hedik geleneklerimizde ve kültürümüzde önemli bir yer ediniyor." dedi.



Konuşmanın ardından sanatçılar Erdi Çavdar ve Mümin Sarıkaya konser verdi.

Konser sırasında çekiliş yapılarak 80 kişiye çeşitli hediyeler takdim edildi.



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