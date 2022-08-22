Yozgat'ta deneme ekimi yapılan kuru bezelyenin hasadı yapıldı

YOZGAT (AA) - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilen ve Yozgat'ta deneme ekimi yapılan "Deren" ile "Irmak" çeşidi kuru bezelyenin hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, kentin baklagil üretiminde ilk sıralarda yer aldığını, üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Genellikle bezelyenin yeşil olarak yetiştirilerek tüketildiğini aktaran Özkaya, "Yeşil bezelyenin muhafazası ancak soğuk zincir veya konserve şeklinde yapılabilmektedir. Bu sorunların bertarafı ve yetiştirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 'Deren' ve 'Irmak' ismiyle kuru bezelye çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunları yoktur. Tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi kuruduktan sonra biçilerek hasat edilmekte ve kuru olarak depolanmaktadır." dedi.

Özkaya, kuru bezelyenin işçilik, nakliye, muhafaza ve depolanmasında çok önemli avantajlar sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu ekimlerle kuru bezelye çeşitlerinin ilimiz ekolojik şartlarında kuru ve sulu olarak yetişme, gelişme ve verim durumlarını gözlemleyerek kayıt altına aldık. Kuru bezelye çeşitleri ilimiz şartlarında kuru olarak erken ekildiği ve iyi yağış aldığı takdirde yetişebilmektedir. Sulu şartlarda ise bitki gelişimi, boylanması, bakla bağlaması ve verimi daha iyi olmaktadır. Hasadı ise ağustos ayında yapılabilmektedir. Bu ürünün zaman içinde yaygınlaşacağı ve iyi bir pazarının olacağını düşünmekteyiz. Çiftçilerimize özellikle sulu şartlarda tavsiye ediyoruz. İlimiz için alternatif bir baklagil ürünüdür."

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